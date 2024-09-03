Таиланд этим летом принял рекордное число туристов из России

Турпоток россиян в Таиланд по итогам июня — августа вырос на 23% по сравнению с прошлым годом и составил порядка 222,3 тыс. человек. Это самый успешный летний сезон за всю историю российского туризма в азиатской стране, пишет АТОР.

Самым популярным месяцем для поездки в Таиланд среди российских путешественников был июль. На него пришлось более 83,4 тыс. визитов. На втором месте август с 76,9 тыс. поездок. В июне Таиланд посетили порядка 62 тыс. россиян.

Всего по итогам первых восьми месяцев Таиланд посетили 1 081 247 граждан РФ. Показатель на 17% превышает результат за аналогичный период 2023-го.

Россия сейчас замыкает топ-5 ключевых въездных рынков Таиланда. Лидером является Китай. В январе — августе турпоток из КНР в Таиланд составил свыше 4,7 млн поездок. Второе место заняла Малайзия с 3,2 млн визитов. На третьем и четвертом месте расположились Индия и Южная Корея с 1,4 и 1,3 млн поездок соответственно.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать с детьми.

Ранее стало известно, насколько подорожает отдых в 2025 году.