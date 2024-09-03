Российский бизнес в Китае сравнили с «крадущимся татем»

Российский бизнес для сохранения трансграничных переводов в Китай ищет разные лазейки и «крадется как тать в ночи». Такое мнение выразил глава МСП Банка Иван Подберезняк на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РБК.

По его словам, раньше работа шла с первой линейкой китайских банков. Когда те из-за санкций США начали отказываться от контактов, опуститься пришлось на региональный уровень, в основном это банки северо-востока КНР. Теперь же дело дошло до третьего уровня, уездного. Речь идет про такие банки, как Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank.

Сложившаяся ситуация напомнила эксперту выражение «крадется как тать в ночи», где тать означает вор. Он отметил, что магистрального решения пока нет.

«Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют. Надо смотреть в корень проблемы», — считает он.

В мае президент Владимир Путин во время визита в КНР заявлял, что осведомлен о проблемах с трансграничными платежами и они решаемы. Эксперты допускали, что одним из решений может быть открытие филиалов китайских банков в России и наоборот.

Ранее СМИ узнали о миллиардах юаней, зависших между Россией и КНР.