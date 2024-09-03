Жители богатых стран пожаловались на слишком дорогое жилье

Уровень недовольства населения богатых стран ценами на недвижимость достиг рекордных значений, пишет Financial Times.

Из 38 стран, входящих в ОЭСР, больше всего недовольных доступностью жилья оказалось в Испании. 62% испанцев обеспокоены проблемой дорогой недвижимости. Это новый максимум со времен финансового кризиса.

Ситуация в Испании дошла до того, что власти Барселоны решили запретить местным жителям сдавать жилье туристам в попытке сдержать рост цен на недвижимость в городе.

В США число недовольных ценами на жилье в этом году достигло 60%. В Германии на низкую доступность жилья жалуется практически каждый второй (46%), что более чем вдвое превышает показатель 2012 года.

В основном обеспокоенность ситуацией на рынке недвижимости выражают люди в возрасте до 30 лет.

Ранее в России еще больше подорожала аренда жилья.