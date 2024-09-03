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Нефть Brent подешевела до минимума с 22 августа

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с 7 августа

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Charlie Riedel/AP

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent во вторник утром падала до $75,81 за баррель. Цена топлива опустилась ниже отметки в $76 впервые с 22 августа. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 13:04 по московскому времени котировки находились на уровне $75,87 за баррель (-2,15%).

В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре торговался по $72,47 за баррель (-2,39%). Дневной минимум составил $72,45.

Ранее аналитик предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть. Согласно прогнозам, в большинстве стран он случится в первой половине 2030-х, в Китае чуть раньше — в 2027 году. При этом, по словам эксперта, ряд развитых государств прошел пик потребления «черного золота» еще в середине 2000-х.

До этого сообщалось, что Индия в июне нарастила закупки российских нефтепродуктов в 2,5 раза.

Ранее Украина подтвердила, что продолжит транзит нефти из России в Европу в 2025 году.

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