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Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве по нефтепродуктам

РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок топлива

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия и Монголия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Церемонию подписания документов транслировал телеканал Россия 24.

Путин отметил, что в 2023 году более 90% российского бензина и дизельного топлива поступило в Монголию.

«И мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», — сказал президент.

Стороны также договорились об обеспечении Монголии авиационным топливом и подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в стране.

Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября. Утром 3 сентября он приехал на встречу с Хурэлсухом на «Аурусе». Монгольский лидер лично встретил российского коллегу на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии.

Президент России пригласил своего коллегу посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Ленобласть помогла отреставрировать памятник в Улан-Баторе.

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