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В Госдуме ответили, когда россияне начнут массово пользоваться цифровым рублем

Депутат Аксаков: россияне будут массово пользоваться цифровым рублем в 2025 году

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Shutterstock

Цифровой рубль может стать «по-настоящему массовым» в 2025 году, когда в процесс по его использованию вовлекут еще больше людей, предприятий и банков. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Вполне допускаю, что уже либо со второй половины, либо ближе к концу 2025 года, если не случится никаких, скажем так, казусов, цифровой рубль станет по-настоящему массовым и использовать его смогут вообще все желающие», — сказал Аксаков.

По его словам, пока на участие в эксперименте подали заявку 20 банков. С 1 сентября в процесс также будут вовлечены до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний. Участники смогут открывать, закрывать, пополнять цифровые кошельки, делать переводы, оплачивать товары, в том числе, по динамическому QR-коду. Депутат уточнил, что внедрение новых опций позволит задействовать возможности цифрового рубля по максимуму.

3 сентября заместитель председателя правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов заявил, что Сбер осенью текущего года планирует стать участником экспериментального режима расчетов в криптовалютах и начать операции с клиентами в цифровых рублях в начале 2025 года.

Ранее стало известно, как внедрение цифрового рубля отразится на работе банков.

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