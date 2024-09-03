Россияне в августе продолжили скупать новые авто

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа подскочили на 35% год к году, достигнув 146,4 тыс. машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

Совокупные продажи по всем категориям авто за последний месяц лета выросли на 25% в годовом выражении и составили 170,5 тыс.

Всего за период с января по август россияне приобрели 1 173 614 новых машин. Это в 1,5 раза превышает результат за первые восемь месяцев 2023-го. Продажи легковушек за период взлетели на 63% год к году, до 994,6 тыс. авто.

До этого сообщалось, что россияне набрали рекордное количество автокредитов. В июле российские банки выдали 133 тыс. таких займов на общую сумму 197 млрд рублей. Объем выдачи подскочил на 57% в годовом выражении. Россияне скупают авто в преддверии повышения утильсбора.

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