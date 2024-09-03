Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне в августе продолжили скупать новые авто

Продажи новых легковушек в России за август выросли на 35%

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам августа подскочили на 35% год к году, достигнув 146,4 тыс. машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

Совокупные продажи по всем категориям авто за последний месяц лета выросли на 25% в годовом выражении и составили 170,5 тыс.

Всего за период с января по август россияне приобрели 1 173 614 новых машин. Это в 1,5 раза превышает результат за первые восемь месяцев 2023-го. Продажи легковушек за период взлетели на 63% год к году, до 994,6 тыс. авто.

До этого сообщалось, что россияне набрали рекордное количество автокредитов. В июле российские банки выдали 133 тыс. таких займов на общую сумму 197 млрд рублей. Объем выдачи подскочил на 57% в годовом выражении. Россияне скупают авто в преддверии повышения утильсбора.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами