Куриные яйца в России с начала года заметно подешевели

Стоимость куриных яиц в российской рознице с начала года снизилась в среднем на 21%, до 105,2 рубля за десяток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

Для сравнения: в январе купить десяток яиц можно было в среднем за 133,2 рубля.

Оптовые цены на товар за период упали еще сильнее — на 29,5%, до 75,3 рубля за десяток против 97,5 рубля за десяток в начале года, рассказал эксперт.

По словам Вострикова, планировать цены на куриные яйца довольно сложно из-за сезонности продукта. Речь идет о неравномерности производства зимой и летом, а также всплесков спроса на товар перед Новым годом и Пасхой.

До этого в России зафиксировали резкий рост стоимости бананов. За последний год ягода подорожала почти на треть, до 145,2 рубля за килограмм. Основным поставщиком бананов в РФ является Эквадор.

Ранее эксперт заметил снижение цен на ряд продуктов в России в конце лета.