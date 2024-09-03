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Куриные яйца в России с начала года заметно подешевели

Руспродсоюз: цены на куриные яйца с начала года снизились на 21%

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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость куриных яиц в российской рознице с начала года снизилась в среднем на 21%, до 105,2 рубля за десяток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

Для сравнения: в январе купить десяток яиц можно было в среднем за 133,2 рубля.

Оптовые цены на товар за период упали еще сильнее — на 29,5%, до 75,3 рубля за десяток против 97,5 рубля за десяток в начале года, рассказал эксперт.

По словам Вострикова, планировать цены на куриные яйца довольно сложно из-за сезонности продукта. Речь идет о неравномерности производства зимой и летом, а также всплесков спроса на товар перед Новым годом и Пасхой.

До этого в России зафиксировали резкий рост стоимости бананов. За последний год ягода подорожала почти на треть, до 145,2 рубля за килограмм. Основным поставщиком бананов в РФ является Эквадор.

Ранее эксперт заметил снижение цен на ряд продуктов в России в конце лета.

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