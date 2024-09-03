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В РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали

РЖД: для строительства ВСМ понадобится в среднем около 39 тысяч человек в год

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Shutterstock/JetKat

Для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в среднем за один год потребуются почти 39 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РЖД для Восточного экономического форума.

С запуском ВСМ Москва—Санкт-Петербург РЖД ожидают уменьшения времени в пути и до других городов. По расчетам компании, время в пути из Петрозаводска в Москву сократится с 10 часов 50 минут до 7 часов 45 минут, из Тулы в Петербург — с 11 часов 30 минут до 4 часов 45 минут, из Пскова в Москву — с 11 часов 20 минут до 5 часов 45 минут.

Общий объем финансовых вложений в ВСМ Москва—Санкт-Петербург оценивается более чем в 2 трлн рублей. Проект профинансируют из средств Фонда национального благосостояния. Правительство сообщало, что проектирование и строительство магистрали запланировано на 2024-2028 годы. Эксплуатировать инфраструктуру начнут со второго квартала 2028 года.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.

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