Долги россиян по кредиткам приблизились к рекорду

Долги россиян по кредитным картам за год взлетели почти в 1,5 раза, приблизившись к рекордным 5 трлн рублей, пишет газета «Известия».

По итогам июля общий объем задолженности граждан РФ по кредиткам достиг 4,8 трлн рублей. В годовом выражении прирост составил 42%. Число открытых карт выросло на 16% год к году, до 82 млн штук.

Такая динамика обусловлена сразу несколькими факторами, отмечают аналитики. Во-первых, кредитные карты выглядят привлекательнее потребкредитов на фоне высоких ставок по последним. Так, во время грейс-периода проценты по кредиткам не начисляются, а по его истечении полная стоимость составляет около 23-40% годовых против 40-60% по потребкредитам.

Кроме того, на рост долгов россиян по кредиткам повлияло увеличение зарплат населения. Людям кажется, что раз они стали больше зарабатывать, они смогут легко закрыть долг.

Среди других причин — инфляция и привлекательные условия по кредитным картам (кешбэк и т.п.).

До этого сообщалось, что россияне стали чаще брать займы под залог машины.

Ранее стало известно, сколько россиян нуждаются в кредитах.