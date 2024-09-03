Россиянам дали советы по выбору детской банковской карты

При выборе банковской карты для ребенка важно оценить, какие предложения есть в банках, в которых обслуживаются родители. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Важно также изучить, какими настройками смогут управлять взрослые, чтобы расходы детей были в безопасности, а также выбрать автоплатеж. Так на карту автоматически будет поступать нужная сумма карманных денег. Родителям также советуют установить лимиты трат. Дизайн карты можно выбрать вместе с ребенком, потому что для них это может быть важно.

«Обучите ребенка азбуке финансовой безопасности. А именно: что не нужно нигде оставлять карту, нельзя передавать ее данные другим людям и тем более нельзя физически отдавать ее посторонним», — добавили в сообщении.

Накануне опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru», показал, что почти треть — 33% — опрошенных россиян планируют заказать банковские карты для детей-школьников в начале учебного года. При этом 23% готовы это сделать только после того, как будут уверены, что их ребенок знает основы финансовой безопасности.

Ранее россиянам рассказали, почему детям нужна своя банковская карта.