Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы по выбору детской банковской карты

«КП»: при выборе детской банковской карты важно изучить все предложения банков

close
Depositphotos

При выборе банковской карты для ребенка важно оценить, какие предложения есть в банках, в которых обслуживаются родители. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Важно также изучить, какими настройками смогут управлять взрослые, чтобы расходы детей были в безопасности, а также выбрать автоплатеж. Так на карту автоматически будет поступать нужная сумма карманных денег. Родителям также советуют установить лимиты трат. Дизайн карты можно выбрать вместе с ребенком, потому что для них это может быть важно.

«Обучите ребенка азбуке финансовой безопасности. А именно: что не нужно нигде оставлять карту, нельзя передавать ее данные другим людям и тем более нельзя физически отдавать ее посторонним», — добавили в сообщении.

Накануне опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru», показал, что почти треть — 33% — опрошенных россиян планируют заказать банковские карты для детей-школьников в начале учебного года. При этом 23% готовы это сделать только после того, как будут уверены, что их ребенок знает основы финансовой безопасности.

Ранее россиянам рассказали, почему детям нужна своя банковская карта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами