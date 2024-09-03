Сбер видит рост интереса клиентов к индийской рупии

Сбер сообщил о росте интереса своих клиентов к индийской рупии и считает текущие механизмы определения курса валютной пары рупия-рубль адекватными. Об этом в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума рассказал заместитель председателя правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.

«В силу исторических особенностей товарооборот между Россией и Китаем больше, чем с Индией. Поэтому юань для российского корпоративного потребителя более понятная и распространенная валюта, уровень доверия к юаню больше, чем к рупии. Рупия – новая валюта, доверие к которой только-только начинает расти. И это подтверждается ростом количества депозитов – люди начинают сберегать в рупиях», — сообщил он.

По словам Попова, в Сбере считают текущий курс рупия-рубль абсолютно рыночным — он определяется на основе спроса и предложения и балансируется кросс-курсами с другими валютами.

«Здесь мы не видим дисбалансов, которые происходят по другим валютам, когда при ограничениях расчетной инфраструктуры формируется дисбаланс. По рупии и рублю идет полноценная торговля, расчеты идут в течение дня, и та модель, которая есть, соответствует мировой практике. Имею в виду внебиржевые сделки с участниками рынка», — отметил зампред Сбера.

Текущая инфраструктура адекватна, однако, по мнению Попова, если появится биржевая торговля в России инструментом рупия-рубль, это повысит прозрачность и точность определения курса.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года объем расчетов в национальных валютах России и Индии через инфраструктуру Сбера увеличился в 4 раза.