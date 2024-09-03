Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер в начале 2025 года начнет операции с клиентами в цифровых рублях

Сбер осенью планирует стать участником эксперимента по расчетам в криптовалютах

close
Shutterstock

Сбер осенью текущего года планирует стать участником экспериментального режима расчетов в криптовалютах и начать операции с клиентами в цифровых рублях в начале 2025 года, рассказал в интервью Reuters на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.

«Мы считаем, что криптовалюты и стейблкоины должны быть признаны легитимными платежными инструментами во всем мире. Приветствуем движение регуляторов России к признанию криптовалюты, как расчетного инструмента для международных платежей, легализации майнинга. Сформировался устойчивый спрос на расчеты с использованием криптовалют в мировой экономике. Понятно, что в большинстве стран все равно эти расчеты в серой зоне, но для малого и среднего бизнеса это будет неплохим решением в текущих условиях», — отметил зампред Сбера.

По его словам, формируется экспериментальный правовой режим, его параметры как раз определяются. С 1 сентября ЦБ получит полномочия вводить параметры такого режима, добавил Попов.

«Мы активно участвуем в разработке регулирующих механизмов, и надеемся стать участниками нового режима этой осенью», — сообщил заместитель председателя правления банка.

Сбер, как отметил Попов, участвует в пилоте по внедрению цифрового рубля и планирует начать фактические операции с клиентами в начале 2025 года.

«Цифровой рубль будет без ограничений меняться на безналичные рубли, позволяя проводить беспрепятственные транзакции для участников», — поделился мнением он, и добавил, что криптовалюты скорее являются способом расчетов для малого, среднего бизнеса и частных лиц.

Ранее Сбер объявил о начале размещения собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами