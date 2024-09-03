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В Госдуме заявили, что цифровые валюты России и Китая станут расчетным инструментом

Депутат Аксаков: цифровые валюты РФ и КНР станут расчетным инструментом

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Цифровые валюты Российской Федерации и КНР будут рассматриваться в качестве одного из расчетных инструментов на двустороннем уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат отметил, что в России с большим интересом наблюдают за опытом китайских коллег по внедрению цифрового юаня. В том числе изучаются предложения по его использованию во внешней торговле. Аксаков уточнил, что как только возникнут необходимые технологические и регуляторные условия, цифровые валюты центральных банков будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне.

Депутат подчеркнул, что создание отдельного защищенного цифрового канала расчетов поможет беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи.

До этого сообщалось, что СМИ узнали о миллиардах юаней, зависших между Россией и Китаем.

Ранее расчеты Китая в юанях достигли очередного рекорда.

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