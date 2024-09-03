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В РФ нарастили объемы ввоза вьетнамского пива

Российские импортеры увеличили поставки пива из Вьетнама

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Российские компании-импортеры в августе получили дополнительные разрешения, которые позволят нарастить объем поставок пива из Вьетнама в страну. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации.

По данным издания, подмосковная компания «Тайрос» уже получила декларации соответствия на пиво Tiger. При этом приморской фирме «Сэйфко» выдали разрешение на ввоз напитков от брендов Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333, Bia Lac Viet.

Авторы материала отметили, что продукция вьетнамских производителей будет поставляться в Россию в стеклянных и ПЭТ-бутылках. Также предусмотрены поставки в таре до 50 литров, которые используют на предприятиях общепита.

До этого стало известно, что Индия по итогам января — июня сократила поставки нержавеющей стали в Россию на 66% в годовом выражении, до 20 тыс. тонн. Ключевыми факторами снижения показателей стали увеличение времени поставок из-за необходимости пускать суда в обход Красного моря, рост тарифов на фрахт, а также дефицит контейнеров, поясняют аналитики.

Ранее Китай рекордно нарастил закупки меди у России.

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