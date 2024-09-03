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Российские компании оценили уровень текучки кадров

Почти 20% опрошенных компаний в России заявили о высоком уровне текучки кадров

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Почти каждая пятая опрошенная российская компания — 18% — оценила уровень текучки кадров на четыре балла из пяти. Самую высокую текучку кадров — пять баллов — указали 11% представителей бизнеса. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор». Результаты есть у «Газеты.Ru».

В 16% компаний оценили уровень текучести кадров на один из пяти баллов. 30% бизнесменов поставили два балла, а 25% — три балла.

Большинство компаний, которые отметили максимальную текучку, из ретейла (24%), производства (14%) и охраны (14%).

Наиболее распространенный срок закрытия массовых вакансий составляет от 15 до 30 дней (об этом сказали 19% участников опроса). Еще 16% респондентов указали срок от 31 до 60 дней, а 21% заявляют, что закрытие вакансий занимает более 60 дней. 4% респондентов рассказали, что закрывают массовые вакансии за семь дней, в то время как 9% справляются с этой задачей в промежуток от восьми до 14 дней. При этом 31% участников отмечают, что сроки всегда разные.

В 68% компаний отметили, что на российском рынке труда стало больше неквалифицированных и меняющих профессию кандидатов. 23% участников опроса указали на увеличение числа кандидатов без опыта в то время, как 4% респондентов заметили рост высококвалифицированных специалистов. Также 19% респондентов, которые выбрали вариант «другое», указали, что на рынке не хватает рабочих специалистов и мало молодых кандидатов.

В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

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