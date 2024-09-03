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Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца года

Аналитик Васильев: доллар до конца года будет стоить около 90 рублей

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Depositphotos

Курс доллара до конца 2024 года составит около 90 рублей, евро — 100 рублей, а юаня — 12 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В целом факторы за и против рубля остаются сбалансированными. В пользу рубля выступают высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса, снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,3 млрд рублей в день, высокие рублевые процентные ставки», — пояснил аналитик.

Негативными факторами для рубля Васильев назвал геополитические и санкционные риски, сезонный спрос на доллары, евро и юани для зарубежных летних отпусков, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников и повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

Васильев назвал 2024 год годом стабильного курса рубля. При прочих равных стабильный курс рубля сказывается позитивно на кошельках россиян, заключил эксперт.

По данным «Финама», доллар на внебиржевом рынке стоит около 90 рублей, евро — около 100 рублей. Юань на Московской бирже торгуется в районе 12 рублей.

Ранее эксперт оценил вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году.

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