В МВФ начали пересмотр программы финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) начал пятую миссию по пересмотру программы расширенного финансирования Украины. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью. Обсудили начало работы комиссии во время разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером», — написал премьер.

Шмыгаль добавил, что в рамках разговора с Каммером были подняты вопросы внедрения реформ и «выполнения структурных маяков». Также премьер Украины и директор департамента обсудили тему конфискации российских активов.

До этого член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная сообщила, что МВФ и союзники Украины призывают ее искать внутренние ресурсы для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году. По ее словам, министерство финансов страны оценило, что в следующем году расходы государственного бюджета превысят доходы на $35 млрд.

Ранее госдолг Украины вырос еще на $3,2 млрд.