Виктор Бут подал заявку на регистрацию торгового знака «Крут как Бут»

Освобожденный из заключения в США российский предприниматель Виктор Бут решил зарегистрировать три товарных знака со своим именем. Об этом пишет »РБК Вино» со ссылкой на информацию в картотеке Роспатента.

Он подал заявки на регистрацию товарных знаков «Виктор Бут», «Крут как Бут» и Victor Bout. Бут сможет производить под этими торговыми знаками безалколгольные и алкогольные напитки.

«В последнее время стали появляться разные товары, в названии которых используется мое имя. Я посоветовался с адвокатами и решил, что надо зарегистрировать свой знак», — рассказал он.

Бизнесмен добавил, что пока под ним ничего производить не планирует.

В декабре 2022 года Виктор Бут вышел на свободу, он отсидел больше 12 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. Его обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков. В настоящее время Бут является депутатом Ульяновского заксобрания.

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