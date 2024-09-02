Аналитик дал прогноз курса доллара на первую неделю сентября

Курс доллара с 2 по 6 сентября будет колебаться на отметке 90-92 рубля, евро будет торговаться в диапазоне 99-101 рубль. Такой прогноз в интервью РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, жесткая денежно-кредитная политика (ДКБ) Центробанка РФ продолжает оказывать поддержку российской валюте.

Эксперт также отметил, что на рынке снова повысился интерес к обсуждению перспектив внедрения цифрового рубля, который, по мнению регулятора, поспособствует повышению доступности финансовых услуг.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода до этого говорил, что выборы президента США в ноябре и политическая неопределенность могут повлиять на курс доллара к рублю. В случае «черных лебедей» американская валюта может подорожать до 95 рублей, а при очень негативном внешнем фоне — до 100 рублей.

При этом он не рекомендует в настоящее время покупать доллары из-за низких ставок по вкладам в валюте (в среднем до 5% годовых. — «Газета.Ru»). Рублевые вклады, по его словам, сейчас позволяют прилично заработать (18–22% годовых), а вложения в золото могут спасти сбережения от инфляции.

Ранее экономист предсказал будущее рубля до конца 2024 года.