Назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), в ходе которого он выступит на пленарном заседании, а модератором сессии будет ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Об этом сообщил Life.гu.

Суворова во время выборов президента России 2024 года была пресс-секретарем избирательного штаба Путина. С марта по настоящее время она является заместителем главного редактора «Россия-24» и ведущей утренних новостей.

Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В связи с форумом на дорогах города усилили меры безопасности. На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с 1 сентября дежурит множество экипажей ГИБДД, саперы с обученными собаками исследуют мосты и обочины.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Восточному экономическому форуму.