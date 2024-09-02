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В России оценили идею ввести новые программы льготной ипотеки

Депутат Фаррахов: в России важно сохранить варианты льготной ипотеки

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России необходимо вводить новые ипотечные программы, чтобы сделать покупку жилья доступной для граждан. Об этом «Реальному времени» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя идею ввести новые программы льготной ипотеки в стране.

По его словам, в этом вопросе важно соблюсти баланс между снижением инфляции и сохранением вариантов льготной ипотеки. Помимо этого, новые программы не должны спровоцировать рост стоимости жилья, подчеркнул депутат.

«У Татарстана есть свои программы, которые уже показали свою жизнеспособность. Очень эффективные проекты и команда, которая с ними работает. Поэтому было бы очень хорошо, если и новые федеральные льготные ипотечные программы будем реализовывать в первую очередь через Госжилфонд при раисе РТ», — добавил Фаррахов.

26 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что четыре новые льготные ипотечные программы могут появиться в России в будущем. Они будут рассчитаны на молодых специалистов и работников в сферах промышленности, строительства и науки. По его словам, эти программы упростят приобретение жилья для граждан и позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.

Ранее в России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами.

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