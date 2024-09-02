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Россиянам могут запретить покупку земли в Финляндии

МО Финляндии подготовило закон о запрете на продажу недвижимости россиянам

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Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что его ведомство завершило работу над законопроектом о запрете на сделки с недвижимостью с россиянами. Его слова приводит РИА Новости.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение в парламент страны до конца 2024 года. Сейчас он направлен на консультации. Исключения в нем будут сделаны для граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или гражданство страны.

До этого сообщалось, что МО Финляндии одобрило россиянам большинство заявок на сделки с недвижимостью, поскольку они постоянно проживали в стране.

Сообщается, что в 2022 году одобрение министерства получили 273 из 275 поданных заявок. В период с января по июнь 2024 года военное ведомство обработало 64 заявки от россиян. Всего с 2020 года МО Финляндии запретило только десять сделок с финской недвижимостью граждан РФ.

Ранее в Финляндии оценили нынешний уровень отношений с Россией.

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