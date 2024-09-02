Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на газ в Европе выросли за лето из-за вторжения ВСУ в Курскую область и жары

ТАСС: цены на газ в Европе за лето выросли на 16%, до $449 за 1 тыс. кубометров

close
Shutterstock

Цены на газ в Европе за лето выросли на 16%, до $449 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчеты и данные биржи ICE.

Факторами роста цен названы вторжение ВСУ на Курскую область, жаркая погода и перенаправка поставок СПГ в Азию.

В конце весны стоимость тысячи кубометров газа составляла $388. В июне цены на газ составляли $384 за тысячу кубометров, что на 5% выше год к году. При этом в июле цены на газ снизились и в среднем составляли $366, что все равно на 9% выше, чем в июле 2023 года. В августе 2024 года средняя цена тысячи кубометров газа составляла $437, что на 10% выше уровня 2023 года. При этом к закрытию летних торгов цены выросли еще на $12.

До этого «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.

Транзит газа осуществляется через ГИС «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена украинской стороной.

Ранее «Нафтогаз» опроверг планы прекращения транзита нефти из России через Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами