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Банки Китая не хотят принимать деньги из-за русских имен в платежках

«Известия»: банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках

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Global Look Press

Многие китайские банки отказываются проводить платежи, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщает газета «Известия».

Подобные случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена в платежных документах, любые связи с Россией, а иногда даже надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа. В связи с этим импортеры вынуждены готовить документы для транзакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с РФ.

По словам экспертов, китайские банки боятся вторичных ограничений. Поэтому они пытаются исключить любую гипотетическую угрозу.

До этого сообщалось, что проблемы с платежами из Российской Федерации в Китай усилились, а задержки в транзакциях выросли из-за угрозы вторичных санкций Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле оценили трудности с китайскими банками.

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