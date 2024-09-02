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В России назвали лидеров рейтинга регионов по высоким зарплатам

РИА Новости: ЯНАО и ХМАО стали лидерами рейтинга регионов по высоким зарплатам

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Pixabay

Лидерами по уровню зарплат среди российских регионов являются Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает РИА Новости.

Согласно его результатам, на первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Это вызвано тем, что в округе достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах.

На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО), в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Третье, четвертое и пятое места занимают Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Эксперты отмечают, что все регионы-лидеры ориентированы на добычу сырья.

До этого сообщалось, что в России увеличили выплату за сверхурочную работу.

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