В России назвали лидеров рейтинга регионов по высоким зарплатам

Лидерами по уровню зарплат среди российских регионов являются Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает РИА Новости.

Согласно его результатам, на первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Это вызвано тем, что в округе достаточно высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены ниже, чем во многих других северных и удаленных регионах.

На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО), в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Третье, четвертое и пятое места занимают Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Эксперты отмечают, что все регионы-лидеры ориентированы на добычу сырья.

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