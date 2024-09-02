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Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой

Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой и выпускать цифровые активы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николая Труничкина.

По его словам, торговая площадка также не собирается выпускать свои цифровые финансовые активы (ЦФА).

«Московская биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА. Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе», — заявил Труничкин.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

Ранее в Госдуме заявили, что криптовалюты нужны России для закупки военного оборудования.

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