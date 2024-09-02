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Россия опередила США по поставкам газа в Евросоюз

Welt: ЕС во втором квартале 2024 года импортировал больше газа из РФ, чем из США

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Страны Европейского союза (ЕС) во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на данные консалтинговой компании Bruegel.

По ее информации, Соединенные Штаты в этот период поставили в Евросоюз около 12,27 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Российская Федерация во втором квартале текущего года экспортировала в ЕС 12,73 млрд куб. м.

До этого сообщалось, что «Газпром» 31 августа продолжает подавать газ для Европы через территорию Украины в объеме 42,4 млн куб. м в сутки.

Транзит газа осуществляется через ГИС «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена украинской стороной.

30 августа объем прокачки газа по направлению также составил 42,4 млн куб. м в сутки. В среднем в августе Россия подавала газ в Европу в объеме 42 млн куб. м. в сутки.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.

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