В России проведут эксперимент по учету молока по партиям

В пресс-службе кабмина заявили, что правительство России утвердило сроки эксперимента по учету продукции по товарным партиям. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что эксперимент начнется 1 сентября 2024 года и закончится 1 июня 2025 года.

В его рамках участники оборота молочной продукции будут передавать в госсистему маркировки «Честный знак» информацию о произведенной партии. Подобное должно позволить протестировать технические возможности системы, а также оценить, насколько подобный учет позволит обеспечить полный контроль за законностью оборота.

В кабмине подчеркнули, что эксперимент не повлияет на стоимость продукции.

28 августа газета «Известия» писала, что руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов предложил ввести маркировку чая после случаев с выявлением пестицидов в продукции крупных производителей. В ОПИ считают, что это позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенной с нарушением установленных требований.

Ранее диетолог рассказала о вреде пакетированного чая.