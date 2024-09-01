Финляндия рискует возглавить рейтинг пьющих стран Скандинавии

Финляндия может стать лидером по потреблению алкоголя среди стран Северной Европы к 2025 году. Об этом пишет агентство STT со ссылкой на прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты связывают это с послаблениями в финском законодательстве, разрешающими широкую продажу алкоголя крепостью до 8 градусов.

«Доказано, что ослабление алкогольного законодательства приводит к росту потребления алкоголя и, соответственно, к пагубному воздействию, и Финляндия не является исключением», — заявила директор программы ВОЗ по алкоголю в Европе Карина Феррейра-Боргес.

По данным агентства, в 2020 году Финляндия занимала третье место по потреблению алкоголя среди скандинавских стран. Однако, согласно информации Национального института здравоохранения и социального развития, в 2023 году общее потребление алкогольных напитков в стране составило 8,7 л чистого алкоголя на жителя в возрасте от 15 лет, что на 2,4% меньше, чем в 2022 году.

До этого стало известно, что спрос на пиво в России может снизиться на 5-10% в 2024-2025 годах из-за экономических трудностей, демографических изменений и роста популярности здорового образа жизни.

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