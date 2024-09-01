Цены на новостройки в России обновили исторический максимум

Стоимость жилья на первичном рынке в крупнейших городах России продолжила расти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в новостройках достигла нового исторического максимума — 133,22 тыс. руб.

«Наибольший месячный рост фиксируется в городах-миллионниках, в других населенных пунктах отмечается коррекция цен, из-за чего в целом по России средняя цена квадратного метра в новостройках выросла всего на 0,1%», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Как отмечают в компании, значительнее всего стоимость квадратного метра выросла в Краснодаре (+4,6%), Челябинске (+3,5%) и Перми (+2,1%). В Москве рост составил 1,2%. При этом в двух городах-миллионниках цены снизились: в Уфе — на 0,7%, в Ростове-на-Дону — на 0,5%.

По словам Зайцева, часть роста связана с тем, что в первую очередь раскупаются квартиры с самой низкой стоимостью квадратного метра. Также влияет увеличение доли встречных сделок, когда россияне улучшают жилищные условия после продажи собственной недвижимости.

До этого стало известно, что 85% россиян готовы покупать жилье на стадии строительства, причем ключевыми факторами являются расположение, цена и доверие к застройщику.

Ранее квартиры на курортах Краснодарского края резко подорожали .