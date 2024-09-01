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Стало известно о присоединении к банку БРИКС нового члена

Новый банк развития БРИКС принял решение о предоставлении членства Алжиру

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф объявила о том, что Алжир получил разрешение стать членом этой финансовой организации. Заявление было сделано в Кейптауне на полях девятого ежегодного собрания банка, передает Reuters.

«У нас есть процедура авторизации новых членов банка... Алжир был авторизован стать членом банка», — сообщила Русеф журналистам.

НБР, созданный в 2015 году группой развивающихся стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), продолжает расширять свое влияние. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

В конце августа стало известно, что Палестина планирует подать запрос на вступление в БРИКС после саммита, который пройдет в октябре в Казани. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, подчеркнув, что это решение последует после первого участия страны в данном мероприятии.

Ранее Алиев получил приглашение на октябрьский саммит БРИКС.

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