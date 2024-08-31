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Россиянам дали совет, как избежать покупки участка в охранной зоне

News.ru: до покупки участка нужно проверить, не находится ли он в охранной зоне

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Shutterstock/FOTOGRIN

Перед приобретением земельного участка необходимо убедиться, что он не находится в охранной зоне, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

На земле, находящейся в пределах охранной зоны, нельзя возводить постройки, предупредил эксперт. Продавец такого участка может не предупредить покупателя об особенностях территории, добавил он.

Проверить землю можно самостоятельно несколькими способами, рассказал Гаврилов. Первый и самый простой — изучить сведения на сайте Росреестра, на Публичной кадастровой карте. Для этого в разделе меню на карте нужно выбрать «слои» и включить «ЗОУИТ» (зона с особыми условиями использования территорий — прим. ред.).

Кроме того, проверить участок можно через Национальную систему пространственных данных (НСПД) после авторизации на «Госуслугах».

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