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Эксперт предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть

Финансист Белогорьев: пик спроса на нефть случится в первой половине 2030-х

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Martin Meissner/AP

Пик мирового спроса на нефть придется на начало 2030-х, прогнозирует директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Его цитирует РИА Новости.

«Указать точный год, когда будет пройден мировой пик спроса на нефть, вряд ли возможно. Скорее всего, это произойдет в 2030-е годы, и более вероятно, что в первой половине», — заявил эксперт.

При этом в Китае пик будет пройден на несколько лет раньше, уверен финансист. По его словам, КНР может пройти его уже в 2027 году.

Ряд стран, напротив, более далеки от пика потребления нефти. Речь идет о государствах, расположенных в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, уточнил Белогорьев.

Между тем некоторые страны уже прошли пик спроса на «черное золото», продолжил он. В ОЭСР бум пришелся на 2005 год, с тех пор потребление нефти постепенно падало.

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития. В нее входят 38 стран, включая большинство стран ЕС, США, Канаду, Турцию и Японию.

Ранее Украина подтвердила, что продолжит транзит российской нефти в Европу в 2025 году.

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