«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром» 31 августа продолжает подавать газ для Европы через территорию Украины в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского холдинга.

Транзит газа осуществляется через ГИС «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в очередной раз была отклонена украинской стороной.

Днем ранее объем прокачки газа по направлению также составил 42,4 млн куб. м в сутки. В среднем в августе Россия подавала газ в Европу в объеме 42 млн куб. м. в сутки.

Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире «Новини.Live» заявил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти в страны ЕС через нефтепровод «Дружба». Однако после он опроверг свои слова, сказав, что транзит продолжится до 2029 года в соответствии с контрактными обязательствами.

Ранее в Сербии дали понять, что рассчитывают на продление контракта с РФ о поставках газа по льготным ценам.