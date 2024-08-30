Россиянам рассказали, что делать в случае визита арендодателя без звонка

Квартиросъемщик имеет право подать в суд на арендодателя за визит без предупреждения. Об этом пишет издание «Эксперт Петербург» со ссылкой на юриста Александру Петухову.

После подписания договора аренды собственник жилья временно теряет права владения и пользования жильем — они переходят к арендатору. Хозяин квартиры имеет право проверять состояние имущества не чаще раза в месяц, уведомив жильцов минимум за три дня до прихода.

Важно четко прописать обязанности обеих сторон в договоре, подчеркнула Петухова. Если условия не соблюдаются одной из них, вторая имеет право расторгнуть соглашение досрочно.

До этого стало известно, сколько московские студенты тратят на аренду. Выяснилось, что средний ежемесячный платеж составляет 1,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о рекордном росте цен на аренду элитного жилья в Москве.