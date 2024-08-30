Силуанов выступил с прогнозом по росту ВВП РФ

Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ на 3,9% в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры», — подчеркнул он.

По словам министра, рост ВВП РФ в 2024-м будет быстрее, чем в 2023 году, когда он составил 3,6%.

«У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей, и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом», — подчеркнул он.

Годовой дефицит бюджета, по оценкам Минфина, составит 1-1,1%.

До этого Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП РФ в июле ускорился до 3,4%.

По данным министерствам, в месячном выражении ВВП в июле прибавил 0,7% с исключением сезонного и календарного факторов. В обзоре указано, что по итогам января-июля рост ВВП составил 4,4% в годовом выражении.

Ранее Силуанов призвал россиян инвестировать в облигации федерального займа.