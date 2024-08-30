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Лизинг жилья предложили сделать альтернативой льготной ипотеке

Депутат Пахомов предложил ввести лизинг жилья как альтернативу льготной ипотеке

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Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов предложил ввести лизинг жилья в качестве замены льготной ипотеке. Об этом он заявил в эфире «Дума ТВ».

По его словам, практически все жилье в стране покупалось благодаря льготным ипотечным программам.

Он считает, что на сегодняшний день есть варианты развития альтернативных механизмов в вопросе жилья.

«Это государственно-частное партнерство, условный лизинг жилья: когда вы получаете квартиру в аренду на тридцать лет и спокойно можете ее покупать. При этом государство или регион может вводить отраслевую поддержку», — сказал он.

Депутат считает «хорошим вариантом» введение лизинга жилья с фиксированной арендной платой, с отраслевой поддержкой государства и возможностью выкупа квартиры.

Глава думского комитета также отметил, что не все льготные ипотечные программы завершились. В настоящее время ведется активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости, добавил Пахомов.

В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года, но с новыми условиями. На ипотечный кредит по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.

Ранее россиянам объяснили, почему нет смысла покупать квартиру в новостройке.

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