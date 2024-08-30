Глава МИД Венгрии встретился с главой «Газпрома»

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом венгерский министр сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это вопрос не идеологии, а физики и математики», — написал Сийярто.

По его словам, Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в области энергетики.

Он отметил, что 1 октября в Венгрии начнется отопительный сезон.

«Даже сейчас наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов. Встреча с генеральным директором «Газпрома» Алексеем Миллером», — говорится в сообщении Сийярто.

До этого Сийярто разместил геометку Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook. Таким образом венгерский министр дал понять, что прибыл в российский город.

Сийярто ранее подчеркивал, что несмотря на геополитическое и идеологическое давление со стороны Запада, Венгрия не намерена отказываться от выгодного сотрудничества с Россией в сфере энергопоставок.

Ранее в РФПИ оценили ущерб ЕС от разрыва поставок российского газа.