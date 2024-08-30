Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер ВТБ дал прогноз о росте ключевой ставки выше 20%

Менеджер ВТБ Пьянов: шансы на повышение ЦБ ключевой ставки тают с каждым днем

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На ближайшем заседании Центрального банка России будет принято одно из двух возможных решений по ключевой ставке. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

В ситуации с ростом инфляции в России, ключевую ставку стоило бы поднять выше 20%, однако ЦБ не решится пойти на такой шаг, предположил эксперт. В связи с этим, по мнению Пьянова, на ближайшем заседании регулятор либо повысит ставку с 18 до 20%, либо решит дождаться репрезентативной статистики, которая позволит понять, как на экономику повлияло текущее значение этого показателя.

Зампред ВТБ также заметил, что вероятность сохранения ставки на 18% до конца 2024 года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

26 августа президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил правительству и Центральному банку повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

Глава государства подчеркнул, что борьба с инфляцией должна происходить в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий.

Ранее в ЦБ заявили, что при сохранении перегрева экономики инфляция будет ускоряться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами