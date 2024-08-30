Топ-менеджер ВТБ дал прогноз о росте ключевой ставки выше 20%

На ближайшем заседании Центрального банка России будет принято одно из двух возможных решений по ключевой ставке. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

В ситуации с ростом инфляции в России, ключевую ставку стоило бы поднять выше 20%, однако ЦБ не решится пойти на такой шаг, предположил эксперт. В связи с этим, по мнению Пьянова, на ближайшем заседании регулятор либо повысит ставку с 18 до 20%, либо решит дождаться репрезентативной статистики, которая позволит понять, как на экономику повлияло текущее значение этого показателя.

Зампред ВТБ также заметил, что вероятность сохранения ставки на 18% до конца 2024 года «тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции».

26 августа президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого поручил правительству и Центральному банку повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

Глава государства подчеркнул, что борьба с инфляцией должна происходить в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий.

Ранее в ЦБ заявили, что при сохранении перегрева экономики инфляция будет ускоряться.