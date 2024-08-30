Сбер представил исследование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям

Развитие зеленых технологий является одной из главных составляющих устойчивого развития и будущего роста экономики стран. Об этом на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» в ходе представления масштабного исследования рынка зеленых технологий в мире и России по 12 ключевым направлениям рассказала старший вице-президент по ESG Сбера Татьяна Завьялова.

По ее словам, стремительное развитие отраслей требует разработки и внедрения новых технологий и повышает важность рынка GreenTech-решений, который растет стремительными темпами. Она уточнила, что объем мирового рынка зеленых технологий растет примерно на 20-30% в год.

«Драйверами такого роста выступают технологии на базе искусственного интеллекта (AI), умные города, интернет вещей (IoT), альтернативная энергетика и рециклинг. С учетом того, что модернизация производств и научно-техническая разработка собственных зеленых технологий ― не быстрый процесс, а инвестпрограммы компаний в среднем рассчитаны на 5-10 лет, бизнесу нужно обращать внимание на внедрение уже опробованных решений, которые позволят получить быстрый результат и доказали состоятельность технологии», — отметила Завьялова.

Старший вице-президент по ESG Сбер уточнила, что для создания условий более свободного трансфера зеленых технологий как в России, так и на пространстве БРИКС, Сбер инициировал исследование рынка зеленых технологий в мире и РФ по 12 ключевым направлениям. Она отметила, что в рамках подготовки карты зеленых технологий было проанализировано более 700 различных трендов, 6000 патентов и около 1000 M&A сделок. Кроме того, Сбео проанализировал и верифицировал порядка 250 инициатив и проектов с более чем 50 международных и российских экспертов.

«Особенный акцент делаем на разработки и проекты партнеров из стран БРИКС, так как верим, что в рамках партнерских программ сможем достичь поставленных целей быстрее. В России это будет первое в своем роде комплексное исследование, которое будет интересно как потребителям зеленых технологий: бизнесу, регионам и государствам, так и их разработчикам», — сказала Завьялова.

По ее мнению, это исследование станет первым шагом в рамках большой задачи. В Сбере ожидают, что поддержка научно-экспертного и бизнес-сообществ поможет перейти от исследования к практическому применению наиболее перспективных зеленых решений.