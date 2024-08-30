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Россияне набрали рекордное количество автокредитов

НБКИ: выдача автокредитов за семь месяцев выросла в 2,5 раза

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Россияне в январе — июле взяли автокредитов на 1,38 трлн рублей. Это в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения: по итогам первых семи месяцев 2023-го объем выдачи автокредитов составил 670,9 млрд рублей.

Всего за период банки оформили рекордных 961,7 тыс. кредитных договоров на покупку автомобиля.

«В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены прежде всего ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Активнее всего автокредиты набирали жители Москвы — за семь месяцев они оформили займов на общую сумму в 106,14 млрд рублей. На втором месте по выдаче автокредитов оказалась Московская область с 89,73 млрд рублей. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 66,63 млрд рублей.

На днях сообщалось, что ушедший из России Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в стране.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.

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