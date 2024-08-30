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Россиянам объяснили, с чем связаны неожиданные блокировки банковских карт

«Банки.ру»: банковские карты могут ошибочно заблокировать из-за нового закона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, предупредила эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Жалобы на такие блокировки начали поступать с конца июля, когда в силу вступили изменения в Законе о национальной платежной системе. Теперь банки обязаны возвращать клиентам деньги, отправленные мошенникам, при условии, что получатель перевода есть в специальной базе ЦБ РФ.

Попадание в этот список регулятора по ошибке маловероятно, но все же возможно. Если это случилось, необходимо обратиться в Центробанк и потребовать удалить свои данные из базы. Если в этом будет отказано, следует обратиться в суд, отметила Бочкина.

До этого Банк России обозначил сроки снижения перегрева в экономике России. Согласно прогнозу, охлаждение начнется во втором полугодии 2024-го.

Ранее стало известно, как внедрение цифрового рубля отразится на работе банков.

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