В России на треть сократилось производство вермутов

Производство вермутов в России в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

По подсчетам экспертов, в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году почти на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. Однако в 2024 году производство вермутов пошло на спад.

В Роскачестве сообщили, что с января по июнь 2024 года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории «вермут», в аналогичном периоде 2023 года было выпущено 3,27 миллиона литров.

Речь идет о брендах «Сальваторе», «Лаветти», «Санто Стефано», «Чеароквонти».

В июне Евросоюз поставил на российский рынок около 2 тыс. тонн виски, что является максимумом с марта 2023 года.

В начале августа правительство РФ подняло ввозные пошлины на алкоголь из недружественных стран. Ставка для виски, вермутов, джина, водки, ликеров и спиртовых настоек выросла до 20% от таможенной стоимости.

Ранее в России предрекли конец популярности красного полусладкого вина.