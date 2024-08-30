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Стало известно, сколько россиян нуждаются в кредитах

Webbankir: почти трети россиян нужны кредиты

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Depositphotos

Почти треть опрошенных россиян — 32,3% — нуждаются в кредитах. Из них 9,7% заявили, что им «очень нужен кредит», а 22,6% — что «кредит нужен, но срочной потребности нет». Таковы результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

При этом только 6,5% опрошенных заявили, что точно возьмут кредит в ближайшем будущем. 14,8% допускают такую возможность, а 15,5% сделают это в том случае, если процентные ставки станут ниже. Остальные 63,2% не намерены пользоваться кредитами в скором времени.

Подавляющее большинство опрошенных — 61,9% — отметили, что уровень процентных ставок влияет на их решение обратиться за кредитом. Для 33,5% важна сумма одобренного кредита, для 25,8% – возможность получить деньги дистанционно. Простота сбора документов и наличие льготного периода имеют значение для 21,9% и 19,4% респондентов соответственно.

Среди наиболее популярных целей кредитования россияне чаще всего называли покупку жилья (26,5% опрошенных), лечение (15,5%), приобретение техники и электроники (14,3%), ремонт дома или квартиры (13,5%) и покупку автомобиля (12,9%). Среди других вариантов респонденты указали отдых и отпуск (9,7% опрошенных), образование (7,7%) и погашение долгов по другим кредитам (5,8%).

Опрос был проведен в августе 2024 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет и подразумевал вариативность ответов.

Ранее россиянам рассказали , почему кредитная история не улучшается.

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