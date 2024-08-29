Депутат призвал ограничить суперприбыль застройщиков

Повышение стоимости жилья в России является немотивированным. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По словам Кирьянова, проведенное исследование показало, что стоимость строительных материалов составляет не более 27% в структуре цены на жилье. Остальные 73% приходятся на доходы девелоперов, стоимость земли и расходы на рекламу.

«Эта история дорожает немотивированно, о чем мы сегодня ведем разговор с той же Антимонопольной службой, с профильными ведомствами. В непростое время для экономики все-таки суперприбыль должна быть не у всех», — подчеркнул депутат.

До этого стало известно, что рынок недвижимости столкнется с падением спроса и снижением цен, несмотря на меры обхода высокой ипотечной ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что аренда жилья сейчас выгоднее покупки, а приобретение новостроек в ипотеку бессмысленно из-за прогнозируемого снижения цен.

Ранее эксперты назвали стоимость самого доступного жилья в Сочи.