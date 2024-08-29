Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат призвал ограничить суперприбыль застройщиков

Депутат Кирьянов: застройщики получают суперприбыль с продаж немотивированно

close
100%
правительство Ростовской области

Повышение стоимости жилья в России является немотивированным. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По словам Кирьянова, проведенное исследование показало, что стоимость строительных материалов составляет не более 27% в структуре цены на жилье. Остальные 73% приходятся на доходы девелоперов, стоимость земли и расходы на рекламу.

«Эта история дорожает немотивированно, о чем мы сегодня ведем разговор с той же Антимонопольной службой, с профильными ведомствами. В непростое время для экономики все-таки суперприбыль должна быть не у всех», — подчеркнул депутат.

До этого стало известно, что рынок недвижимости столкнется с падением спроса и снижением цен, несмотря на меры обхода высокой ипотечной ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что аренда жилья сейчас выгоднее покупки, а приобретение новостроек в ипотеку бессмысленно из-за прогнозируемого снижения цен.

Ранее эксперты назвали стоимость самого доступного жилья в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами