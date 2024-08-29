Стало известно, сколько россияне потратили на покупку школьных товаров онлайн

За последние два месяца россияне потратили на покупку товаров для школы в онлайн-магазинах более 13 млрд рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные платформы First Data.

Около 6 млрд (46% от общей суммы) ушло на школьную форму. На втором месте оказалась электронная техника: расходы на нее составили 4,5 млрд рублей (34%). При этом доля книг и канцелярии составила лишь 10% в общем объеме расходов россиян на подготовку к новому учебному году.

Больше всего на покупку школьных товаров в интернете тратили жители Санкт-Петербурга и Ленобласти — в среднем 15 472 рубля на одного ученика, а также в Москве и Подмосковье — 14 72 рубля. Самые скромные траты зафиксированы в Чечне (338 рублей) и Ингушетии (255 рублей).

До этого в России зафиксировали сокращение расходов россиян на школьную форму более чем на 20%.

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