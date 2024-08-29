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ЦБ раскрыл данные по международным резервам РФ

ЦБ: резервы России увеличились на $4,6 млрд за неделю

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Международные резервы России продемонстрировали рост, достигнув $614,5 млрд по состоянию на 23 августа. Об этом сообщил Банк России.

За неделю объем резервов увеличился на $4,6 млрд, что составляет 0,8%. Основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

Неделей ранее, 16 августа, резервы составляли $609,9 млрд. До этого наблюдалось снижение из-за отрицательной переоценки и операций с Фондом национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В структуру резервов входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и другие резервные активы. СДР — это расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом.

Динамика международных резервов России отражает общее состояние экономики и финансовой системы страны, а также влияет на ее устойчивость к внешним шокам.

До этого стало известно, что за последнее десятилетие лишь Россия и Китай существенно увеличили свои золотые резервы. Россия нарастила запасы с 1035 до 2333 тонн, а Китай — с 1054 до 2235 тонн. Эксперты связывают это с геополитической напряжённостью и обсуждениями дедолларизации.

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