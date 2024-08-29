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Инвесторы отвернулись от индийского фондового рынка

FT: фондовый рынок Индии столкнулся с оттоком иностранных инвесторов

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Depositphotos

Зарубежные инвесторы стали менее охотно вкладываться в фондовый рынок Индии. С начала года приток иностранного капитала составил $2,6 млрд, что на $22 млрд уступает показателю за аналогичный период 2023-го. Об этом пишет Financial Times.

Институциональные инвесторы снижают риски на фоне смены циклов процентных ставок в США, отмечают аналитики. В августе чистый отток превысил $1 млрд.

Между тем частные инвесторы из Индии продолжают активно вкладываться в местные бумаги.

«Многие индийцы не понимают рисков. Есть целое поколение людей, которые не видели рыночную коррекцию, поэтому мы видим, как они вкладывают свои сбережения в акции», — комментирует один из собеседников FT.

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