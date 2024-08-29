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Стал известен экономический аутсайдер Европы

Экономика Эстонии оказалась единственной в минусе среди стран Европы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Эстония переживает серьезный экономический спад, уровень жизни в государстве откатился на семь лет назад, а экономика сокращается, в то время как другие европейские страны демонстрируют рост. Об этом заявил зампредседателя финансовой комиссии парламента Эстонии Андрей Коробейник, передает РИА Новости.

«В этом году Эстония является единственным государством в Европе, экономика которого сокращается, в то время как все другие страны, включая Украину и Россию, демонстрируют рост», — заявил он.

Политик отмечает, что даже при небольшом росте экономики в следующем году покупательская способность населения останется низкой. Причиной такого положения дел он называет высокую инфляцию и отсутствие четкой стратегии экономического роста у правительства.

До этого стало известно, что реальные доходы россиян могут снизиться на 2-3% в 2024 году и на 1-2% в 2025-м, прогнозирует аналитик Владислав Антонов. Инфляция в России ожидается в диапазоне 6,5-7%, что приведет к снижению покупательной способности и уровня жизни.

Ранее Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса.

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